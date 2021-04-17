В Москве произошло ДТП с девятью автомобилями

Девять автомобилей столкнулись в Москве на Варшавском шоссе, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

«На Варшавском ш. в районе д. 9 столкнулись 9 автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Три участника ДТП уже освободили проезжую часть самостоятельно», — говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.

Движение в сторону центра города затруднено на три километра. На месте ДТП работают оперативные службы.

