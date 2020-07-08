В Москве подтвердился 621 новый случай COVID-19

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом 8 июля, за минувшие сутки в российской столице выявлен 621 случай заражения COVID-19. С начала июля этот показатель не превышал отметку в 680 случаев, свидетельствуют данные официальной статистики.

С начала эпидемии в Москве подтвердились уже 226,7 тысячи случаев заболевания. Выздоровели уже 160,9 тысячи человек, из них 1195 пациентов – за последний день, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

На фоне снижения заболеваемости в городе уже 65% поликлиник, в разгар эпидемии переоборудованных в амбулаторные КТ-центры, вернулись к плановому приёму пациентов.

