В Москве мужчина, оскорбивший женщину-контролера, арестован на 15 суток
В Москве мужчина, оскорбивший женщину-контролера на Павелецком вокзале, арестован на 15 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».
Отмечается, что инцидент произошел 12 октября. Сотрудница ГКУ «Организатор перевозок» контролировала наличие медицинских масок у граждан на Павелецком вокзале. По данным пресс-службы, нарушитель вырвал постановление из рук женщины, оскорбил и стал препятствовать работе.
После инцидента мужчину задержали. Произошедшее было записано на камеру. Решение об аресте на 15 суток принял Замоскворецкий районный суд.
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