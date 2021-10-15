В Москве мужчина, оскорбивший женщину-контролера, арестован на 15 суток

В Москве мужчина, оскорбивший женщину-контролера на Павелецком вокзале, арестован на 15 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».



Отмечается, что инцидент произошел 12 октября. Сотрудница ГКУ «Организатор перевозок» контролировала наличие медицинских масок у граждан на Павелецком вокзале. По данным пресс-службы, нарушитель вырвал постановление из рук женщины, оскорбил и стал препятствовать работе.

После инцидента мужчину задержали. Произошедшее было записано на камеру. Решение об аресте на 15 суток принял Замоскворецкий районный суд.



