В Мадриде мужчина с двумя мечами напал на полицию
В столице Испании задержан вооруженный двумя мечами мужчина, который совершил нападение на полицейских. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что мужчину задержали в районе Мораталас, где он ходил по улице и размахивал мечами. Когда на место прибыли полицейские, мужчина обратился в их адрес с угрозами и начал бить стекла машин полиции.
Видео задержания нарушителя порядка было опубликовано ведомством в сети.
Detenido en #Madrid un individuo que, con dos catanas, intentó agredir a varios agentes mientras decía estar contagiado. #COVID19 pic.twitter.com/OSyLlJkUfw— Policía Nacional (@policia) April 3, 2020
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