В Мадриде мужчина с двумя мечами напал на полицию

В столице Испании задержан вооруженный двумя мечами мужчина, который совершил нападение на полицейских. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мужчину задержали в районе Мораталас, где он ходил по улице и размахивал мечами. Когда на место прибыли полицейские, мужчина обратился в их адрес с угрозами и начал бить стекла машин полиции.

Видео задержания нарушителя порядка было опубликовано ведомством в сети.

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