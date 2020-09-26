В Люберцах на заводе прогремела серия взрывов

В подмосковном городе Люберцы на заводе по производству гипохлорита произошла серия взрывов. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

На видео можно разглядеть столб дыма над заводом.

Очевидцы говорят о серии нескольких взрывов.

По информации сотрудников МЧС, признаки аварии отсутствуют. Возможен технический выброс.

Продолжается обследование территории.