В Люберцах на заводе прогремела серия взрывов
26 сентября 202018:40
В подмосковном городе Люберцы на заводе по производству гипохлорита произошла серия взрывов. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.
На видео можно разглядеть столб дыма над заводом.
Очевидцы говорят о серии нескольких взрывов.
По информации сотрудников МЧС, признаки аварии отсутствуют. Возможен технический выброс.
Продолжается обследование территории.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru