В ЛНР мужчину задержали за шпионаж в пользу Украины

Жителя Сватовского района Луганской Народной Республики задержали за передачу украинским спецслужбам данных о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществившего в интересах СБУ собирание сведений военного характера», - рассказали в ведомстве.

Фигурант, желая оказать помощь ВСУ, предоставлял Киеву информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ. Злоумышленника задержали, он не отрицал, что помогал украинской армии.

Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже, ведется следствие.

Ранее ФСБ задержала в Крыму двух женщин, передававших Украине данные о российских военных объектах и сведения о военнослужащем Черноморского флота, пишет 360.ru.

