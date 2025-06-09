В ЛНР мужчину задержали за шпионаж в пользу Украины
Жителя Сватовского района Луганской Народной Республики задержали за передачу украинским спецслужбам данных о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществившего в интересах СБУ собирание сведений военного характера», - рассказали в ведомстве.
Фигурант, желая оказать помощь ВСУ, предоставлял Киеву информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ. Злоумышленника задержали, он не отрицал, что помогал украинской армии.
Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже, ведется следствие.
Ранее ФСБ задержала в Крыму двух женщин, передававших Украине данные о российских военных объектах и сведения о военнослужащем Черноморского флота, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru