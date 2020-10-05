Скончался Герой Советского Союза Александр Семенов
Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Александр Семенов скончался в Ленинградской области на 99-м году жизни, сообщает пресс-служба администрации региона.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил глубокие соболезнования родным и близким Александра Ивановича Семёнова, который был последним проживавшим в регионе ветераном ВОВ, удостоенным звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
По словам Дрозденко, Александр Иванович и всей своей жизнью показывал пример беззаветной любви к Родине: во время службы в Советской Армии и последующей работы в ДОСААФ. Губернатор также отметил, что Семёнов был активным и на заслуженном отдыхе, настоящим Героем, патриотом, ленинградцем.
Семёнов родился в деревне Хиновино Лужского района 21 июня 1922 года. В армию был призван 14 июля 1941 года. В 1944 году гвардии лейтенант, командир самоходки СУ-85 совершил подвиг в Карпатах: в бою с превосходящими силами врага, смелым броском в их тыл, уничтожал орудия и живую силу фашистов, даже не смотря на тяжелое ранение.
До 1965 года жизнь Семёнова была связана с Советской Армией. Он закончил службу подполковником, заместителем командира ракетного дивизиона. После этого почти четверть века Семёнов работал начальником спортивно-технического клуба ДОСААФ, был тренером по стрелковому спорту. 1 августа 2003 года ему было присвоено звание «Почетный гражданин Лужского муниципального района».
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