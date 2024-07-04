В квартире в центре Саратова взорвался электровелосипед

Электровелосипед взорвался в одной из квартир пятиэтажного дома в центре Саратова, никто не пострадал. Об этом сообщила глава города Лада Мокроусова.

Инцидент произошел на улице Бахметьевской.

«К счастью, никто из жителей не пострадал. От взрыва рухнула межквартирная перегородка, произошло возгорание», — написала мэр в Telegram-канале.

Городские власти поручили администрации района оказать помощь жителям после ЧП, в том числе разместить их в маневренном жилье при необходимости.

Ранее в Москве взорвался газовый баллон на крыше автобуса, пострадали водитель транспортного средства и пассажир, напоминает RT.

