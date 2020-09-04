В Курской области наказали медиков, направивших в морг живую пациентку

Медиков больницы в Курской области привлекли к дисциплинарной ответственности за направление живой 81-летней пациентки в морг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию.

Как пишет агентство, пациентка пришла в сознание уже в морге, куда ее направили после констатации биологической смерти. Женщину медики направили в морг на следующий день после ее госпитализации.

Инцидент произошел в середине августа текущего года Горшеченской центральной районной больнице. После произошедшего комитет здравоохранения по региону начал проверку.

Отмечается, что главврач больницы Роман Кондратенко написал заявление на увольнение после инцидента. Пациентка в тяжелом состоянии была переведена в другую больницу, где скончалась 18 августа.



