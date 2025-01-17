В Крыму и Херсонской области хакеры атаковали оператора «Миртелеком»
Хакеры атаковали инфраструктуру мобильного оператора «Миртелеком» в Крыму и Херсонской области. Об этом сообщили в областном Минцифры.
«Оператор "Миранда", работающий в Херсонской области под брендом "Миртелеком", фиксирует DDoS-атаку на ИТ-инфраструктуру», — указали в ведомстве.
Население предупредили, что из-за действий злоумышленников может быть временно ограничен доступ к некоторым сервисам, в том числе мобильному и домашнему интернету.
Специалисты оператора по информационной безопасности занимаются решением проблемы и минимизацией последствий атаки.
На минувшей неделе министерство внутренней политики, информации и связи Крыма заявило о массированной DDoS-атаке на крупных операторов республики, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru