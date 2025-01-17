В Крыму и Херсонской области хакеры атаковали оператора «Миртелеком»

Хакеры атаковали инфраструктуру мобильного оператора «Миртелеком» в Крыму и Херсонской области. Об этом сообщили в областном Минцифры.

«Оператор "Миранда", работающий в Херсонской области под брендом "Миртелеком", фиксирует DDoS-атаку на ИТ-инфраструктуру», — указали в ведомстве.

Население предупредили, что из-за действий злоумышленников может быть временно ограничен доступ к некоторым сервисам, в том числе мобильному и домашнему интернету.

Специалисты оператора по информационной безопасности занимаются решением проблемы и минимизацией последствий атаки.

На минувшей неделе министерство внутренней политики, информации и связи Крыма заявило о массированной DDoS-атаке на крупных операторов республики, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Мобильные ОператорыКибератакиХерсонКрым

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