В Красноярском крае загорелся сельский Дом культуры

Пожар произошел в Доме культуры в селе Ленск Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Как отметили в ведомстве, площадь возгорания составила 220 квадратных метров. Пожарные прибыли на место происшествия в 00:18 по московскому времени, тогда здание дома культуры было полностью охвачено огнем. В 04:48 мск открытое горение было ликвидировано.

При пожаре никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются.

