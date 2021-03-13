В Красноярском крае загорелся сельский Дом культуры

Пожар произошел в Доме культуры в селе Ленск Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Как отметили в ведомстве, площадь возгорания составила 220 квадратных метров. Пожарные прибыли на место происшествия в 00:18 по московскому времени, тогда здание дома культуры было полностью охвачено огнем. В 04:48 мск открытое горение было ликвидировано.

При пожаре никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарКрасноярский Край
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