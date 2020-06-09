В Красноярске арестованы подозреваемые в нападении на инкассаторов

В Красноярске арестованы трое подозреваемых в нападении на машину инкассаторов 30 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Красноярский краевой суд.

По данным следствия, 30 мая на улице Щорса в Красноярске было совершено нападение на инкассаторский автомобиль, при этом ранения получили двое инкассаторов. Злоумышленники похитили 2 млн рублей, а затем скрылись на автомобиле ВАЗ. Состояние потерпевших оценивается как тяжелое.

В понедельник 8 июня краевое управление МВД рассказало о поимке мужчин 1961, 1971 и 1980 годов рождения, затем полицией были обнаружены похищенные деньги. Уголовное дело возбуждено по 162 статье УК РФ. Подозреваемые останутся под арестом два месяца.

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ФОТО: Инкассаторы. Фото с сайта amic.ru
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