Происшествия
По факту ДТП проводится проверка.
В Краснодаре столкнулись автобус и грузовик
11 июля21:40
Автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту «Краснодар – Новотитаровская» и грузовик MAN столкнулись на пересечении улицы Зиповская и Ростовского шоссе в Краснодаре, сообщил РИА «Новости» представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, в ДТП виноват водитель автобуса.
В аварии пострадали 12 человек — все пассажиры маршрутного транспортного средства..
По факту ДТП проводится проверка.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:Краснодарский Край