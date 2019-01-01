В Краснодаре столкнулись автобус и грузовик

Автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту «Краснодар – Новотитаровская» и грузовик MAN столкнулись на пересечении улицы Зиповская и Ростовского шоссе в Краснодаре, сообщил РИА «Новости» представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в ДТП виноват водитель автобуса.

В аварии пострадали 12 человек — все пассажиры маршрутного транспортного средства..

По факту ДТП проводится проверка.

