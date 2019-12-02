В Киеве киллер застрелил 3-летнего ребенка депутата

В столице Украины в результате обстрела внедорожника скончался трехлетний мальчик. Как сообщает RT, покушение было совершено на депутата Киевского областного совета и ресторатора Вячеслава Соболева.

Неизвестный обстрелял Range Rover депутата, в результате чего водитель и мальчик получили огнестрельные ранения. Ребенок скончался на месте.

Позже сам парламентарий подтвердил журналистам, что в результате нападения погиб его сын. При этом он не смог назвать тех, кто может состоять за преступлением.

Как отмечает Ura.ru, ранее Соболев был женат на бывшей супруге российского певца Николая Баскова Светлане Шпигель. Они развелись в 2013 году.

