В Казани машина наехала на остановку, пострадали 11 человек
Автомобиль наехал на остановку общественного транспорта в Казани, есть пострадавшие. Об этом заявили в Минздраве Татарстана.
Как сообщили в ведомстве, в результате ЧП травмы получили шесть человек. Позже Минздрав уточнил, что число пострадавших возросло до одиннадцати.
«Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась», - указали в региональном министерстве.
Как сообщают СМИ, в автобусную остановку влетел каршеринг. Водитель авто получил травмы.
Ранее в Нижнем Новгороде машина въехала в остановку, погибли два человека, еще пятеро пострадали, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru