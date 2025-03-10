В Казани машина наехала на остановку, пострадали 11 человек

Автомобиль наехал на остановку общественного транспорта в Казани, есть пострадавшие. Об этом заявили в Минздраве Татарстана.

Как сообщили в ведомстве, в результате ЧП травмы получили шесть человек. Позже Минздрав уточнил, что число пострадавших возросло до одиннадцати.

«Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась», - указали в региональном министерстве.

Как сообщают СМИ, в автобусную остановку влетел каршеринг. Водитель авто получил травмы.

Ранее в Нижнем Новгороде машина въехала в остановку, погибли два человека, еще пятеро пострадали, пишет «Свободная пресса».

