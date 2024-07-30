В Карелии обнаружили тело одного из пропавших без вести после подтопления
В Карелии обнаружили тело одного из пропавших без вести после прорыва дамбы на Беломорканале, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Накануне глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что между 10 и 11 шлюзом Беломорканала размыло временную перемычку, которая была установлена на время реконструкции.
По данным МЧС России, число пострадавших при прорыве дамбы в Карелии выросло до 10.
Сегодня Парфенчиков сообщил, что уровень воды между шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Карелии, где ранее вода размыла перемычку, снизился более чем на четыре метра, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru