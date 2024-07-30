В Карелии обнаружили тело одного из пропавших без вести после подтопления

Накануне глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что между 10 и 11 шлюзом Беломорканала размыло временную перемычку, которая была установлена на время реконструкции.

По данным МЧС России, число пострадавших при прорыве дамбы в Карелии выросло до 10.

Сегодня Парфенчиков сообщил, что уровень воды между шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Карелии, где ранее вода размыла перемычку, снизился более чем на четыре метра, напоминает РЕН ТВ.

