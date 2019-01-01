В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом. Есть жертвы

Жилой дом обрушился в Италии из-за взрыва бытового газа. Как сообщает телеканал TGCOM24, инцидент произошёл на севере страны. В результате погибли мужчина и женщина. В настоящий момент спасатели продолжают поиски под завалами. По имеющимся данным, там может находиться ещё один человек.

Правоохранители устанавливают причины ЧП. Известно, что незадолго до взрыва на соседней улице производился ремонт газовых труб.

Жилой дом обрушился в Италии из-за взрыва бытового газа. Как сообщает телеканал TGCOM24, инцидент произошёл на севере страны. В результате погибли мужчина и женщина. В настоящий момент спасатели продолжают поиски под завалами. По имеющимся данным, там может находиться ещё один человек.

Правоохранители устанавливают причины ЧП. Известно, что незадолго до взрыва на соседней улице производился ремонт газовых труб.

14 июня НСН сообщала, что взрывы боеприпасов начались на полигоне по их утилизации в Воронежской области. Как отмечает RT, детонация началась из-за возгорания сухой травы. Сообщалось, что угрозы для окрестных населённых пунктов нет. Ближайший из них расположен в 20 километрах от полигона.

