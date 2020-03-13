В Ингушетии в перестрелке погиб человек

Один человек погиб в результате перестрелки в Ингушетии. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.

По данным агентства, перестрелка началась из-за бытового конфликта представителей разных родов. Инцидент произошел в селе Экажево.

В результате один человек скончался, еще один ранен, также пострадали два полицейских, прибывших на место происшествия. У одного сотрудника полиции диагностировали ранение в ногу из травматического пистолета, оба доставлены в больницу.

Отмечается, что стрелявшие скрылись после происшествия. В настоящее время ведется из поиск.





