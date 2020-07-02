В Ингушетии двое полицейских оказались в реанимации после ДТП
На трассе «Кавказ» в Ингушетии произошло ДТП, в результате которого два сотрудника полиции попали в реанимацию. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, полицейская машина столкнулась с пассажирской «Газелью». По предварительным данным, "Газель" врезалась в машину полицейских, выезжая со второстепенной дороги.
Водитель "Газели" также был доставлен в больницу в травмотологическое отделение. Пассажиров в машине не было.
Авария произошла в Назрановском районе республики. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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