В Ингушетии двое полицейских оказались в реанимации после ДТП

На трассе «Кавказ» в Ингушетии произошло ДТП, в результате которого два сотрудника полиции попали в реанимацию. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, полицейская машина столкнулась с пассажирской «Газелью». По предварительным данным, "Газель" врезалась в машину полицейских, выезжая со второстепенной дороги.

Водитель "Газели" также был доставлен в больницу в травмотологическое отделение. Пассажиров в машине не было.

Авария произошла в Назрановском районе республики. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

