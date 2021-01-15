В Хорватии землетрясение повредило более 41 тыс зданий
Более 41 тысячи жилых зданий в центральной части Хорватии были повреждены в результате сильного землетрясения в конце прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство Сисачко-Мославачкой жупании Хорватии.
Эксперты проинспектировали 17 079 поврежденных построек. Более 2,4 тысячи жилых зданий в регионе пришли в негодность. Стихийное бедствие не повредило лишь 450 зданий. В настоящий момент продолжаются восстановительные работы.
Землетрясение магнитудой 6,3 было зарегистрировано 29 декабря 2020 года. Эпицентр находился в 46 км к юго-востоку от Загреба. Жертвами бедствия стали семь человек, повреждены и разрушены десятки тысячи построек.
По данным ТАСС, землетрясения в Хорватии не прекращаются с 28 декабря, там было зафиксировано более 70 подземных толчков. Сейсмоактивность ощущалась также в Италии, Словении, Сербии и Австрии.
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