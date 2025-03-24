В ДТП с автобусом в Крыму пострадал 21 человек

Выросло число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По уточненной информации, в ДТП в Симферопольском районе... пострадали 27 человек», - отметил собеседник агентства.

Источник уточнил, что шестеро погибли.

Ранее МЧС сообщило о столкновении грузовика и автобуса, в котором находились 32 человека, на трассе Симферополь — Евпатория, напоминает 360.ru. По данным ведомства, пять человек погибли, 18 пострадали.

