В ДТП с автобусом в Крыму пострадал 21 человек
24 марта 202510:59
Выросло число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«По уточненной информации, в ДТП в Симферопольском районе... пострадали 27 человек», - отметил собеседник агентства.
Источник уточнил, что шестеро погибли.
Ранее МЧС сообщило о столкновении грузовика и автобуса, в котором находились 32 человека, на трассе Симферополь — Евпатория, напоминает 360.ru. По данным ведомства, пять человек погибли, 18 пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru