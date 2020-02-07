В ДТП на МКАД пострадал человек

Три автомобиля столкнулись на МКАД, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ГАИ.

Авария произошла на 93 км магистрали между 20 и 21 часами вечера. Состояние пострадавшего не уточняется.

В связи с аварией на трассе возникло затруднение в движении автомобилей. В настоящее время на месте происшествия работает ГИБДД, выясняются обстоятельства и причины ДТП.



