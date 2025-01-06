В Донецке загорелось общежитие

Пожар произошел в общежитии в Донецке. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Донецке в многоэтажном здании загорелась комната на 11-м этаже», — указали в ведомстве.

Площадь возгорания составила 21 квадратный метр. С места инцидента эвакуировали 30 человек, в том числе четыре ребенка.

Специалисты потушили пожар, к борьбе с огнем привлекали 36 человек и десять единиц техники.

Ранее возгорание произошло в жилом доме в поселке Новая Разводная Иркутской области, погибли два человека, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарМЧСДонецк

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