В Донецке загорелось общежитие
6 января 202509:55
Пожар произошел в общежитии в Донецке. Об этом сообщили в МЧС России.
«В Донецке в многоэтажном здании загорелась комната на 11-м этаже», — указали в ведомстве.
Площадь возгорания составила 21 квадратный метр. С места инцидента эвакуировали 30 человек, в том числе четыре ребенка.
Специалисты потушили пожар, к борьбе с огнем привлекали 36 человек и десять единиц техники.
Ранее возгорание произошло в жилом доме в поселке Новая Разводная Иркутской области, погибли два человека, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru