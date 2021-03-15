В Дагестане по факту обрушения моста возбуждено уголовное дело
В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту обрушения моста, из-за которого пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.
В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел утром 15 марта в Шамильском районе республики. Пострадавшим является водитель "Камаза", который проезжал по мосту в момент обрушения.
Данное правонарушение квалифицируется по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность". Следователи считают, что к обрушению привело неисполнение своих обязанностей лицами, ответственными за содержание моста.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана передает, что мост через реку Аварское Койсу в районе села Хебда был перегружен, что стало причиной обрушения. Отмечается, что села Кахиб, Гоор, Хиндах, находящиеся в горах, оказались отрезанными от остального мира.
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