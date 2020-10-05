На министра здравоохранения Чувашии напали с гаечным ключом
В столице Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который обвиняется нападении на главу регионального Минздрава Владимира Степанова, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, 3 октября 2020 года злоумышленник, недовольный одним из официальных решений, принятых чиновником, напал на него возле Дома правительства Чувашской Республики и нанес не менее 3-х ударов гаечным ключом. Степанов попытался блокировать удары рукой, в результате чего получил телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин предплечья. Министру оказали квалифицированную медпомощь, в госпитализации он не нуждается, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Подозреваемый был задержан на месте происшествия. По предварительным данным, он страдает психическим заболеванием. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru