В Бангкоке произошло семь взрывов

В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.

Сначала три взрыва раздались с промежутками в 5-7 минут после 5.00 по местному времени в районе Прату Нам на первом этаже здания гостиницы Indra Regent Hotel. Сработало самодельное взрывное устройство, которое было спрятано в куче сухих листьев.

Следующие два взрыва произошли под станцией надземного метро «Чонгнонси» около 8.00.

Затем еще два взрыва прогремели в районе улицы имени короля Рамы Девятого. Там находится комплекс правительственных зданий.

Пока известно о двух пострадавших, пишет Газета.ру.

В настоящее время в Бангкоке проходит 52-я ежегодная встреча министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), уточняет RT.

