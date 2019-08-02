В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Сначала три взрыва раздались с промежутками в 5-7 минут после 5.00 по местному времени в районе Прату Нам на первом этаже здания гостиницы Indra Regent Hotel. Сработало самодельное взрывное устройство, которое было спрятано в куче сухих листьев.
Следующие два взрыва произошли под станцией надземного метро «Чонгнонси» около 8.00.
Затем еще два взрыва прогремели в районе улицы имени короля Рамы Девятого. Там находится комплекс правительственных зданий.
Пока известно о двух пострадавших, пишет Газета.ру.
В настоящее время в Бангкоке проходит 52-я ежегодная встреча министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), уточняет RT.
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