В автомобиле в Домодедово нашли мужчину с простреленной головой

Мужчину с прострелянной головой обнаружили в автомобиле в городе Домодедово. В настоящее время в следственном управлении СКР по Подмосковью возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Известно, что погибшему 51 год. Транспортное средство с трупом стояло на проездной дороге недалеко от деревни Яковлевское. Установлено, что мужчину убили около суток назад, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

При осмотре места происшествия следователи обнаружили гильзу от патрона калибра 9 мм. Уже назначены необходимые экспертизы.

По информации издания, ранее возле автобусной остановки в Никифорово под Лосино-Петровским было обнаружено тело мужчины без головы. Погибшим оказался 37-летний москвич.

