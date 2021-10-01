Устроивший провокационную съемку у московского храма блогер будет депортирован

Блогер Руслан Бобиев, устроивший провокационную съёмку у храма Василия Блаженного в центре Москвы, будет депортирован из России, сообщает пресс-служба Замоскворецкого суда столицы.

В сообщении говорится, что блогер был признан виновным по статье «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Ему назначили арест на 10 суток и штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, суд принял решение выдворить Бобиева за пределы РФ.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 10 суток подругу блогера Анастасию Чистову, которая принимала участие в провокационной съёмке, сообщает RT. Бобиев и девушка, которая была одета в куртку с надписью «Полиция», имитировали полового акт на фоне храма Василия Блаженного.

