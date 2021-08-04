Установлена личность террориста, угрожавшего взорвать гранату в кабмине Украины
Украинские СМИ назвали имя и фамилию террориста, захватившего здание кабинета министров Украины. Как сообщает Страна.ua, его зовут Владимир Прохнич. Сейчас он предприниматель. Зарегистрирован как ФОП по ремонту автомобилей. Ранее воевал на Донбассе, был сапером в батальоне «Айдар» (запрещенная на территории России экстремистская организация - прим. НСН).
Ранее стало известно, что неизвестный мужчина пригрозил взорвать гранату в здании кабмина Украины. Он сообщал, что уже выдернул чеку, и живым из здания не выйдет. Позднее стало известно, что после непродолжительных переговоров террориста задержали.
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