Установлена личность террориста, угрожавшего взорвать гранату в кабмине Украины

Украинские СМИ назвали имя и фамилию террориста, захватившего здание кабинета министров Украины. Как сообщает Страна.ua, его зовут Владимир Прохнич. Сейчас он предприниматель. Зарегистрирован как ФОП по ремонту автомобилей. Ранее воевал на Донбассе, был сапером в батальоне «Айдар» (запрещенная на территории России экстремистская организация - прим. НСН).

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина пригрозил взорвать гранату в здании кабмина Украины. Он сообщал, что уже выдернул чеку, и живым из здания не выйдет. Позднее стало известно, что после непродолжительных переговоров террориста задержали.

