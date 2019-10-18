Умер посетитель банка в Екатеринбурге, пытавшийся задержать грабителя

Клиент отделения банка «Открытие» в Екатеринбурге, раненый грабителем, скончался. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерия Горелых. Он уточнил, что погибшим оказался 53-летний Олег Лебедев, который попытался обезвредить налётчика, вооружённого обрезом.

Перед этим злоумышленник выстрелил в камеры наблюдения. Другие клиенты банка все-таки сумели скрутить грабителя – его связали и передали в руки прибывших сотрудников полиции. Установлено, что он прибыл на «гастроли» из Ростовской области. Ранее сообщалось о ранении человека при вооруженном налёте на отделение банка на улице Малышева в столице Урала.

