Юлию Навальную оштрафовали за участие в несогласованной акции
Щербинский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию, сообщает РИА Новости.
Навальная была задержана в Москве 31 января. В итоге она была признана виновной и привлечена к ответственности по статье КоАП «участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта».
Несанкционированные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли по всей России 23 и 31 января. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше».
Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Мособлсуд признал арест политика законным, сообщает RT.
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