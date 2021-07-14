Уголовное дело открыто после массовой драки мигрантов у метро «Кузьминки»

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в Москве после массовой драки мигрантов из Средней Азии у метро «Кузьминки» на юго-востоке города. Об этом информирует столичный главк МВД. Массовая стычка приезжих произошла в ночь на 13 июля на Зеленодольской улице напротив Московского губернского театра.

В результате драки несколько человек пострадали. Среди ранений были зафиксированы и ножевые, несколько человек отправлены в больницу. Полиция задержала более ста человек.

Накануне Кузьминский районный суд арестовал на 15 суток шестерых задержанных по статье КОАП об участии в несанкционированном собрании, помешавшем транспорту и пешеходам. Ожидается, что в ближайшие дни в суд будут направлены материалы по другим участникам драки.

На задержанных также составляли протоколы о нарушении иностранцем режима пребывания в России, о мелком хулиганстве. Некоторых предполагается выдворить из страны, кому-то ещё и запретят возвращаться.

Драка мигрантов случилась в ночь на 13 июля. В Департаменте региональной безопасности Москвы поводом для драки назвали бытовой конфликт, который случился некоторое время назад в Подмосковье.

По версии московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, массовая драка возникла из-за бытового конфликта, который произошел незадолго до этого в Московской области.

По неофициальной информации, большинство участников драки работают грузчиками и разносчиками на рынке «Фуд Сити», который принадлежит бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву.

