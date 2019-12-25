У приезжей в Барвихе нашли два килограмма героина

Подмосковная полиция задержала в поселке Барвиха 39-летнюю уроженку ближнего зарубежья с крупной партией наркотиков. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», в сумке у женщины нашли 13 свертков с героином.

В телефоне задержанной обнаружились адреса двух «закладок», по которым было еще два пакета с наркотиком. Всего полицейские изъяли 1,8 килограмма героина, рассказали в региональном управлении МВД России.

Женщину взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконную наркоторговлю.

