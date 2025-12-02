У берегов Турции атаковали шедший из России танкер Midvolga 2
Танкер Midvolga 2, идущий из России в Грузию, подвергся атаке близ побережья Турции. Об этом заявили в министерстве транспорта и инфраструктуры республики.
Судно перевозит подсолнечное масло. Танкер был атакован в 80 милях от турецких берегов.
«В настоящее время у 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем, оно не запрашивает помощь. Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа», - указало министерство.
Судно Midvolga 2 принадлежит Средневолжской судоходной компании, ходит под российским флагом и приписано к Большому порту Санкт-Петербурга.
Ранее в акватории Черного моря подверглись атакам нефтяные танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагами Гамбии, суда загорелись, напоминает 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru