Twitter получил шесть штрафов за запрещённый контент на 19 млн рублей

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы рассмотрел все шесть административных протоколов, которые в начале мая были составлены в отношении компании Twitter Ink, сообщает ТАСС.

По каждому из документов соцсети грозили штрафы до четырёх миллионов рублей за запрещённый контент. В итоге общая сумма штрафов составила 19 миллионов рублей.

Ранее мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы за один день трижды оштрафовал Twitter за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции, сообщает RT. Общая сумма штрафов составила 8,9 миллиона рублей по трём административным делам.

