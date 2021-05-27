Twitter получил шесть штрафов за запрещённый контент на 19 млн рублей
Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы рассмотрел все шесть административных протоколов, которые в начале мая были составлены в отношении компании Twitter Ink, сообщает ТАСС.
По каждому из документов соцсети грозили штрафы до четырёх миллионов рублей за запрещённый контент. В итоге общая сумма штрафов составила 19 миллионов рублей.
Ранее мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы за один день трижды оштрафовал Twitter за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции, сообщает RT. Общая сумма штрафов составила 8,9 миллиона рублей по трём административным делам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru