Турист перевернулся на катамаране, отправившись в одиночное путешествие по Байкалу
13 августа22:53
Турист из Ижевска, совершавший одиночное путешествие по озеру Байкал, перевернулся на катамаране. Как сообщает Дни.ру, мужчина плыл под парусом из бухты Песчаная в Листвянку.
По данным издания, пострадавший смог забраться на днище перевернутого катамарана. Прибытия спасателей он дожидался там.
Отмечается, что состоянию его здоровья ничего не угрожает. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.
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ФОТО: flickr.com // Alexander Kirsanov
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