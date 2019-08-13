Турист перевернулся на катамаране, отправившись в одиночное путешествие по Байкалу

Турист из Ижевска, совершавший одиночное путешествие по озеру Байкал, перевернулся на катамаране. Как сообщает Дни.ру, мужчина плыл под парусом из бухты Песчаная в Листвянку.

По данным издания, пострадавший смог забраться на днище перевернутого катамарана. Прибытия спасателей он дожидался там.

Отмечается, что состоянию его здоровья ничего не угрожает. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.



