Три человека пострадали при обрушении металлоконструкций на комбинате под Белгородом

Три сотрудника Оскольского электрометаллургического комбината пострадали при обрушении металлоконструкций печи, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили с пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел при подготовке печи к загрузке и плавке металла.

«В это время из-за нарушений требований охраны труда произошло обрушение металлоконструкций печи, в результате чего трое рабочих были травмированы», — отметили в СК.

Полученные двумя рабочими травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

