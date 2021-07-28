Три человека пострадали при обрушении металлоконструкций на комбинате под Белгородом
Три сотрудника Оскольского электрометаллургического комбината пострадали при обрушении металлоконструкций печи, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили с пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел при подготовке печи к загрузке и плавке металла.
«В это время из-за нарушений требований охраны труда произошло обрушение металлоконструкций печи, в результате чего трое рабочих были травмированы», — отметили в СК.
Полученные двумя рабочими травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».
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