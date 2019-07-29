Три человека погибли при стрельбе на фестивале в США
Во время гастрономического фестиваля в Калифорнии погибли, по меньшей мере, три человека. Кроме того, еще минимум 15 получили ранения, сообщает «Свободная пресса». Информация была опубликована изданием The New York Times. Как отмечает СМИ, данные были подтверждены членом городского совета Гилроя Дионом Брэкко, уточняет РЕН ТВ.
Ранее была обнародована информация о 60 пострадавших. По данным некоторых источников, огонь во праздника открыл 20-летний молодой человек. На данный момент полиция уже задержала подозреваемого. Как сообщает Москва 24, сейчас продолжаются поиски его сообщника.
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