Сына вице-президента МТС задержали в Москве после гонок с полицией

Сын вице-президента МТС Руслана Ибрагимова задержан в Москве. Как сообщает Life.ru, 25-летний Алан Ибрагимов не подчинился требованию сотрудников ДПС остановиться и устроил настоящие гонки по трасам столицы.

Молодой человек за рулём малинового BMW нескольких часов безуспешно пытался оторваться от погони. В итоге полицейские машины загнали иномарку с нарушителем в один из дворов. Однако и здесь сын топ-менеджера МТС отказывался покидать автомобиль, из-за чего правоохранителям пришлось применит спецсредства, чтобы вытащит водителя и пассажира.

По данным издания, в момент «гонок» Ибрагимов-младший мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

