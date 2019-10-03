Сына вице-президента МТС задержали в Москве после гонок с полицией
Сын вице-президента МТС Руслана Ибрагимова задержан в Москве. Как сообщает Life.ru, 25-летний Алан Ибрагимов не подчинился требованию сотрудников ДПС остановиться и устроил настоящие гонки по трасам столицы.
Молодой человек за рулём малинового BMW нескольких часов безуспешно пытался оторваться от погони. В итоге полицейские машины загнали иномарку с нарушителем в один из дворов. Однако и здесь сын топ-менеджера МТС отказывался покидать автомобиль, из-за чего правоохранителям пришлось применит спецсредства, чтобы вытащит водителя и пассажира.
По данным издания, в момент «гонок» Ибрагимов-младший мог находиться в состоянии наркотического опьянения.
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