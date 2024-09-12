Судно с зерном в Черном море запросило помощь после взрыва

Судно под флагом Сент-Китс и Невис, перевозившее зерно в Черном море, уведомило румынскую береговую охрану о взрыве на борту и запросило изменение маршрута для захода в порт Констанца с целью оценки последствий. Об этом сообщает румынское агентства news.ro.

11-12 сентября капитан судна, находившегося вне территориальных вод Румынии, но в ее исключительной экономической зоне, сообщил, что на борту произошел взрыв. Судно, следовавшее из украинского Черноморска в турецкий Стамбул, находилось примерно в 30 морских милях (около 55 км) от Сфынту-Георге. Капитан запросил изменение маршрута к Констанце для оценки ситуации.