Суд заочно арестовал руководителя сети штабов Навального Волкова
Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Леонида Волкова - руководителя сети региональных штабов Алексея Навального, сообщает «Интерфакс».
В суде уточнили, что мера пресечения избрана Волкову «по ходатайству следствия», срок будет исчисляться «с момента экстрадиции Волкова на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ».
Ранее Волкову было предъявлено заочное обвинение по статьям «склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий». Соратника Навального объявили в межгосударственный розыск.
Акции протеста прошли в России после ареста оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
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