Суд заочно арестовал руководителя сети штабов Навального Волкова

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Леонида Волкова - руководителя сети региональных штабов Алексея Навального, сообщает «Интерфакс».

В суде уточнили, что мера пресечения избрана Волкову «по ходатайству следствия», срок будет исчисляться «с момента экстрадиции Волкова на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ».

Ранее Волкову было предъявлено заочное обвинение по статьям «склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий». Соратника Навального объявили в межгосударственный розыск.

Акции протеста прошли в России после ареста оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

