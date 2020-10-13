Суд назначил наказание пенсионерке, пьяной убившей кота за колбасу

Мировой суд в Вологодской области определил наказание в виде четырёх месяцев ограничения свободы пожилой женщине, которая расправилась с котом из-за съеденной колбасы.

61-летняя пенсионерка признана виновной в совершении преступления по статье о жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель, передает ТАСС.

Инцидент случился вечером 11 августа в городе Харовске. Пьяная местная жительница ударила ножом в живот своего кота и отправила его в подъезд. На следующий день его ещё живым обнаружили соседи и передали его в ветеринарную лечебницу. Несмотря на экстренную операцию животное умерло через 6 дней.

Обвиняемая признала свою вину. Пенсионерка объяснила, что разгневалась, когда увидела, вернувшись домой, как кот поедает её колбасу с тарелки на столе. При этом у питомца стояла полная плошка корма.

Теперь в течение 4 месяцев женщине запрещено выезжать за пределы района, менять место жительства, покидать жилище ночью. Суд учёл, что ранее она же привлекалась к уголовной ответственности за поножовщину с собутыльником.

