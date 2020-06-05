Срочника осудили за нападение на офицера в Челябинской области

Магнитогорский гарнизонный суд приговорил к одному году лишения свободы условно солдата-срочника Мухамеда Дыгова за нападение на командира.

Инцидент произошёл в воинской части, дислоцированной в Чебаркуле. Дыгов был призван на военную службу в июне 2019 года и на момент конфликта успел отслужить больше половины срока. Он набросился на военного врача, лейтенанта Травникова, ударил кулаком в глаз и принялся душить. Нападавшего оттащили сослуживцы, пишет Ura.ru.

Дыгова после этого арестовали и судили по уголовной статье.

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ФОТО: Александр Кряжев
ТЕГИ:СудВоеннослужащиеПризывники
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