Срочника осудили за нападение на офицера в Челябинской области

Магнитогорский гарнизонный суд приговорил к одному году лишения свободы условно солдата-срочника Мухамеда Дыгова за нападение на командира.

Инцидент произошёл в воинской части, дислоцированной в Чебаркуле. Дыгов был призван на военную службу в июне 2019 года и на момент конфликта успел отслужить больше половины срока. Он набросился на военного врача, лейтенанта Травникова, ударил кулаком в глаз и принялся душить. Нападавшего оттащили сослуживцы, пишет Ura.ru.

Дыгова после этого арестовали и судили по уголовной статье.

