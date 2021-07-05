Спасатели извлекли 23 человека из-под завалов в Японии

Японские спасатели извлекли из-под завалов 23 человека в городе Атами, в котором ранее произошел оползень, сообщил телеканал NHK.

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Среди спасенных была мать с грудным ребенком. Их нашли в воскресенье в жилом доме, первый этаж которого завалило землей и илом. Отмечается, что еще одна спасенная женщина скончалась от ран. Таким образом, число погибших увеличилось до трех.

В пострадавшем районе проживали 215 человек. Сейчас спасатели ищут еще 80 граждан. Сообщается, что из-за оползня были разрушены около 130 домов.

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ТЕГИ:ПострадавшиеСпасателиЯпония
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