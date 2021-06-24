Солдат-контрактник погиб на полигоне в Воронежской области

Военнослужащий контрактной службы погиб в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Инцидент произошел на военном полигоне Погоново. По предварительным данным, солдат погиб из-за неосторожного обращения с оружием во время плановых занятий по боевой подготовке.

Командование Воронежского гарнизона вместе с правоохранителями проводит проверку по факту инцидента.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СмертьВоеннослужащиеВоронежская Область
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