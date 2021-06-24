Солдат-контрактник погиб на полигоне в Воронежской области
24 июня 202120:38
Военнослужащий контрактной службы погиб в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).
Инцидент произошел на военном полигоне Погоново. По предварительным данным, солдат погиб из-за неосторожного обращения с оружием во время плановых занятий по боевой подготовке.
Командование Воронежского гарнизона вместе с правоохранителями проводит проверку по факту инцидента.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- В Крыму предложили создать патрули по соблюдению антиковидных мер
- Инспектор ДПС погиб в ДТП в Новосибирской области
- Военный вертолёт МИ-8 упал в Ленинградской области
- ФСБ опубликовала видео стрельбы по британскому эсминцу в Черном море
- Солдат-контрактник погиб на полигоне в Воронежской области
- Мантуров: Россия и Египет согласовывают вопросы возобновления чартеров
- В РПЦ прокомментировали возможность введения QR-кодов для посещения храмов
- В Финляндии сообщают о массовом заражении COVID-19 футбольных болельщиков, вернувшихся из России
- ФТС России опровергла возбуждение уголовного дела против IKEA
- Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
24 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru