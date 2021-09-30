СМИ: в Москве у пенсионера украли картину Саврасова
Картину художника Алексея Саврасова украли у 63-летнего пенсионерв из Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что картина была похищена из принадлежащего потерпевшему дома в поселении Ватутинки (новая Москва). Он добавил, что добычей преступников также стала икона Николая Чудотворца XVII века.
«Сумма ущерба устанавливается» - заявил источник.
Ранее Государственный музей-заповедник «Царское Село» получил в дар фрагмент картины 18-го века «Аллегория на правление Екатерины I», который хранился в частной коллекции, сообщает RT.
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