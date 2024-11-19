СМИ: В Китае авто сбило несколько человек возле школы

Автомобиль сбил людей у начальной школы в городе Чандэ в центральной провинции Хунань в Китае. Об этом сообщает Xinhua.

По данным агентства, в результате инцидента пострадали несколько учеников.

Подробностей ЧП не приводится.

Ранее в одном из колледжей в Китае молодой человек напал на людей с ножом, погибли восемь человек, еще 17 пострадали, напоминает Ura.ru. Подозреваемого задержали, позже выяснилось, что нападение совершил выпускник колледжа 2024 года, который провалил экзамен и не смог получить диплом.

