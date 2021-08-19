СМИ: в Италии на полицейских напал мужчина с ножом

Вооруженный ножом мужчина напал на итальянских полицейских, сообщает агентство ANSA.

Инцидент произошёл на севере страны в области Ломбардия. По данным агентства, в ответ полицейские открыли огонь и тяжело ранили нападавшего. Документов у злоумышленника не было, его личность устанавливается.

Ранее в Ростовской области задержали мужчину, который напал с ножом на пассажиров автобуса. В результате погибла 33-летняя женщина, ещё двух человек госпитализировали в тяжёлом состоянии.