СМИ: в Италии на полицейских напал мужчина с ножом
Вооруженный ножом мужчина напал на итальянских полицейских, сообщает агентство ANSA.
Инцидент произошёл на севере страны в области Ломбардия. По данным агентства, в ответ полицейские открыли огонь и тяжело ранили нападавшего. Документов у злоумышленника не было, его личность устанавливается.
Ранее в Ростовской области задержали мужчину, который напал с ножом на пассажиров автобуса. В результате погибла 33-летняя женщина, ещё двух человек госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- В Якутии экс-чиновник получил восемь лет колонии за взятку
- «Мешок» полярного воздуха. Тишковец рассказал о последних днях лета в Москве
- Московский планетарий закроют с 23 августа на ремонт
- Адвокат: стендап-комика Мирзализаде освободили после ареста из-за шутки о русских
- Брейк-данс вошел в программу Олимпиады-2024 вместо карате и бейсбола
- СМИ: в Италии на полицейских напал мужчина с ножом
- СМИ: в Москве охранник библиотеки им. Ленина избил посетителя
- Евросоюз признал COVID-сертификаты Украины
- Бочкарев: На станции БКЛ «Сокольники» начался монтаж декоративных панелей
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Вязьме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru