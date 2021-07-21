СМИ сообщили об утечке данных владельцев билетов и волонтеров ОИ В Токио

Утечка персональных данных покупателей билетов на Олимпийские и Паралимпийские Игры в Токио произошла в Японии, сообщает агентство Kyodo.

В сообщении говорится, что в сеть также попали персональные личные данные волонтеров Олимпиады. По информации агентства, ведётся внутреннее расследование инцидента, объём утечки не уточняется.

Ранее один из российских волонтёров, работающих на Олимпийских играх в столице Японии, раскритиковал организацию соревнований и призвал отменить Игры из-за рисков для населения, сообщает RT.

