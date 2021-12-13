СМИ: Семь человек стали жертвами нападения в Мехико

Семь человек были убиты огнестрельным оружием в штате Мехико (Мексика). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Тела группы людей были обнаружены у дороги в районе Аманалько-де-Бесерра. Местная прокуратура начала расследование массового убийства.

Мексика длительное время имеет проблемы в сфере безопасности. Около 50% всех убийств приходится на штаты Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.

