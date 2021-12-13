СМИ: Семь человек стали жертвами нападения в Мехико
13 декабря 202123:47
Семь человек были убиты огнестрельным оружием в штате Мехико (Мексика). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Тела группы людей были обнаружены у дороги в районе Аманалько-де-Бесерра. Местная прокуратура начала расследование массового убийства.
Мексика длительное время имеет проблемы в сфере безопасности. Около 50% всех убийств приходится на штаты Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru